وزير الثقافة في اليوم العالمي للضاد: ألسنة طلبة الدراسات الأولية والعليا لا تبشِّر بالخير

2020/12/21 | 17:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، الاثنين، إنَّ اللغة العربية تواجه اليوم واقعاً جديداً وضع المؤسسات والجامعات أمام تحدي الحفاظ على ثقافتنا بشكلٍ عامٍ.

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