درجال يعلن عن اتفاق سينهض بمستقبل الكرة العراقية وموعد المباشرة

2020/12/21 | 17:56 - المصدر: الفرات نيوز

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وقعنا اليوم الإثنين 21-12-2020، اتفاقية شراكة وتعاون مع أكاديمية أسباير القطرية بهدف التطوير المشترك والارتقاء بكرة القدم العراقية وعمل الإتحاد العراقي لكرة القدم .

وتم توقيع الإتفاقية مع، مدير عام أكاديمية اسباير إيفان براڤو، ونائب مدير عام أكاديمية أسباير علي سالم عفيفة، وبحضور نائب رئيس الهيئة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم الدكتور شامل كامل ممثل الاتحاد

وتضمنت إتفاقية الشراكة والتعاون الكثير من الجوانب المهمة التي تتعلق بكرة القدم وكيفية تعزيز دورها بين الجانبين بما يخدم اللعبة وسبل الإرتقاء بها وعمل وتعاون الاتحادين العراقي والقطري .

إذ أن الاتفاقية تركز على التعاون في أكثر من مجال فني وإداري للإندية والمنتخبات الوطنية وعمل الاتحاد العراقي لكرة القدم ، وتبادل الخبرات، بما في ذلك تطوير المدربين وتنمية المواهب الشابة والفئات العمرية، والإستفادة من التجارب الناجحة والمتعددة لكرة القدم القطرية في أكاديمية أسباير المعروفة بخبرتها وإحترافية عمله

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