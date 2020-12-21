المالية النيابية: نفقات كبيرة غير مبررة في الموازنة

2020/12/21 | 17:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، وجود نفقات كبيرة غير ضرورية في موازنة 2021، مشيرة إلى انها تؤيد تخفيض النفقات الكبيرة غير المبررة.

جاء ذلك في تصريح لعضو اللجنة، ماجدة التميمي، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (21 كانون الاول 2020)، قالت فيه إن "اللجنة تنتظر إرسال الموازنة العامة للعام المقبل إليها رسميا، لكي تستطيع أن تقدم رؤية بناء على ما تم ارساله"، مؤكدة أن "اللجنة المالية تؤيد تخفيض النفقات الكبيرة غير المبررة".

وأضافت التميمي، أن "هناك نفقات كبيرة غير ضرورية في الموازنة، لذلك نحتاج إلى مراجعة كل القوانين المشرعة بعد 2003، لتعديل الفقرات التي حملت الموازنة أعباء مالية كبيرة، وأدت إلى عدم توزيع الثروة بشكل عادل".

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