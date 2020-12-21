حراك برلماني لخفض سعر الدولار امام الدينار العراقي

2020/12/21 | 17:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 35 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الاثنين، وجود حراك برلماني لخفض سعر صرف الدولار الذي اعتمدته وزارة المالية والذي يزيد عن 1450 دينار مقابل الدولار الواحد.

وقال الشمري في تصريح صحفي تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (21 كانون الاول 2020)، ان "رفع سعر صرف الدولار وتذبذبه في الايام الماضية أمر تتحمل وزره الحكومة نظرا لتداعياته السلبية على ملف جعل الاسواق في حالة عدم الاستقرار، ما يؤدي الى ارتفاع في اسعار المواد وخاصة الغذائية وتضرر شريحة واسعة من العراقيين خاصة وان معدلات البطالة والفقر مرتفعة جدا في ظل ازمات متعاقبة تضرب البلاد".واضاف، ان" اعضاء مجلس النواب ضد مقترح رفع سعر صرف الدولار الامريكي نظرا لما يسببه من عب كبير على المواطنيين وسيكون لهم موقف تحت قبة المجلس من ناحية اعادة سعر الصرف الذى كانت عليه خاصة وان الدولار بقي لاكثر من 5 سنوات مستقرا عند سعر صرف لم يتجاوز الـ120 الف لكل 100 دولار".

من جهته قال النائب رعد المكصوصي، إن "الاغلبية النيابية ليست مع رفع سعر الصرف او خفض مخصصات الموظفين البسطاء خاصة وان القيمة الشرائية لرواتبهم ستنخفض بسبب رفع سعر الصرف".

واوضح، ان"رفع سعر الصرف مرفوض سياسيا واجتماعيا والحلول موجودة لدى اللجنة المالية والاقتصادية وهناك روى متعددة حيال دعم الموازنة ومعالجة الازمة المالية دون اي اضرار تصيب المواطنيين".

وتابع، أن "مجلس النواب لن يصوت على اي بند لايصب في مصلحة المواطن ويدفع لخفض قيمة رواتب الموظفين وخلق مصاعب جمة في حياتهم اليومية".

وكان سعر صرف الدولار قد تراجع بشكل كبير في وقت سابق، الى 1400 دينار مقابل الدولار الواحد و 1380 للشراء في بورصة الكفاح، كما وسجل سعر الصرف في أربيل 1375 للبيع و 1360 للشراء.

ا.ح

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