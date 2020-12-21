مستشار الأمن القومي العراقي يبحث تأمين الحدود مع السفير السوري

2020/12/21 | 18:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي،اليوم الإثنين، مع السفير السوري في بغداد سطام جدعان الدندح تأمين الحدود وملف مخيم الهول....

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