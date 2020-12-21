2020/12/21 | 18:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختير رسميا الفيلم الوثائقي "ايفان" قصة ناج اخراج الكوردي رفيق فؤاد يار احمدي، للمشاركة في منافسات جوائز المهرجان السينمائي الدولي (بياند دي كورف) للافلام في 2020 في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال يار احمدي لـ PUKmedia اليوم الاثنين، ان الفيلم الوثائقي "ايفان" قصة ناج اخراج الكوردي تم اختياره رسميا للمشاركة في المهرجان السينمائي الدولي (بياند دي كورف) لافلام 2020 في العاصمة الفرنسية باريس.

واضاف، "مجددا استغل هذه الفرصة لاشكر جميع الذين عملوا جاهدين لانجاح هذا الفيلم".

يذكر ان الفيلم الوثائقي (ايفان) قصة ناج شارك في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية وحصل على جائزتين عن افضل فيلم وثائقي قصير في مهرجان (فيلم فيستال غولت) و(فرجين سبرينك سينفيست) للعام 2018.

كما نافس الفيلم في عدد من المهرجات الدولية على نيل الجوائز الكبرى.

الفيلم يبحث في قصة صحفي كوردي من اهالي مدينة كركوك وبعد هجوم داعش الارهابي على المدينة والمخاوف على حياته وعلى حياة عائلته من قبل ارهابيي داعش، اجبر مع اطفاله على ترك المدينة والتوجه مثله مثل الالاف من النازحين الكورد الى المنفى.

رفيق فؤاد يار احمدي من اهالي مدينة (بانه) شرقي كوردستان ويحمل شهادة الماجستير في الافلام الوثائقية في بريطانيا وهو مقيم فيها الان.

PUKmedia كديانو عليكو

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