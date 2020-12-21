الأردن توقف رحلات المسافرين الجوية القادمة من بريطانيا

2020/12/21 | 18:05 - المصدر: قناة التغيير

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أوقفت المملكة الأردنية الهاشمية رحلات المسافرين الجوية القادمة من بريطانيا، اعتباراً من اليوم وحتى الثالث من الشهر المقبل

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد إن القرار يأتي في ضوء تطورات الحالة الوبائية ببريطانيا، ووجود تقارير عن تطورات على فيروس كورونا، ما يتطلب بروتوكولات صحية احترازية إضافية وآليات جديدة للتعامل مع انتشار الوباء، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في المملكة الأردنية الهاشمية.

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