مصدر للتغيير: العثور على جثتين في الموصل بعد اختطافهما من قبل مجموعة مجهولة

2020/12/21 | 18:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثرت القوات الامنية على جثتين مجهولتين قضيتا رميا بالرصاص في الموصل وذلك بعد مرور اسبوع على اختطافهما من قبل مجموعة مجهولة الهوية.

وقال مصدر امني للتغير، ان القوة عثرت على الجثتين بين مركز قضاء البعاج وناحية تل عبطة وعليهما اثار اطلاقات عيارات نارية، وأشار المصدر الى ان القوات الأمنية لم تتمكن من الوصول الى هوية القاتلين او سبب قتل الضحيتين، وان التحقيقات ماتزال مفتوحة في هذه الحادثة .

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