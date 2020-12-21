مهاجم نابولي يقترب من الرحيل

2020/12/21 | 18:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد كريستيانو جينتولي، المدير الرياضي لنادي نابولي، أن نجم الفريق سيرحل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال جينتولي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا “فترة الانتقالات قضية تشغل الجميع، نتمتع بوجود مهاجم ترغب العديد من الأندية في ضمه، لذلك سننتظر ونرى ما سيحدث”.

وأضاف “أركاديوز ميليك يريد الذهاب واللعب كي يكون مستعدًا لبطولة أمم أوروبا، نحن نمتلك فريقًا كاملاً، لذلك سنبيع لاعبين فقط، يمكن أن يكون الأمر يدور حول ميليك ولورينتي”.

واستبعد نابولي، ميليك من حسابات الفريق منذ بداية الموسم، حيث لا يدخل المهاجم البولندي في قائمة فريق الجنوب لأي مباراة، بسبب خلاف على العقد.

وكان أركاديوز ميليك، قريبًا من الرحيل إلى صفوف يوفنتوس أو إنتر ميلان، في الصيف الماضي، قبل الاستمرار في نابولي.

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