درجال يعلن عن اتفاق سينهض بمستقبل الكرة العراقية وموعد المباشرة

2020/12/21 | 18:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ابرم وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، الاثنين، اتفاقية شراكة وتعاون مع أكاديمية أسباير القطرية بهدف التطوير المشترك والارتقاء بكرة القدم العراقية وعمل الإتحاد العراقي لكرة القدم.وقال درجال، في بيان، تلقته “عراقي نيوز”، انه” تم توقيع الإتفاقية مع، مدير عام أكاديمية اسباير إيفان براڤو، ونائب مدير عام أكاديمية أسباير علي سالم عفيفة، وبحضور نائب رئيس الهيئة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم الدكتور شامل كامل ممثل الاتحاد”.واضاف ان” إتفاقية الشراكة والتعاون تضمنت الكثير من الجوانب المهمة التي تتعلق بكرة القدم وكيفية تعزيز دورها بين الجانبين بما يخدم اللعبة وسبل الإرتقاء بها وعمل وتعاون الاتحادين العراقي والقطري”.واشار درجال، الى […]

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