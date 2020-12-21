الشرطة تضبط

2020/12/21 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة المجتمعية، الاثنين، عن

ضبط روحاني يمارس "السحر والشعوذة"

متلبس باستدراج وابتزاز إحدى المواطنات

بنشر صورها على مواقع التواصل

الاجتماعي ما لم تخضع لرغباته.

وقال بيان لقسم الشرطة المجتمعية

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