الحبس لمدة شهرين بحق مدير المرور السابق

2020/12/21 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في وزارة الداخلية، الاثنين،

بأن حكما صدر بحق مدير المرور السابق

اللواء زهير الخفاجي لقيامه بصرف لوحات

مميزة خلافات للتعليمات.

وقال المصدر، إن "حكما صدر بالحبس

البسيط لمدة شهرين بحق المدان م

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