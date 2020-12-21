قريبا.. فتح خط بحري بين سلطنة عمان وميناء ام قصر

2020/12/21 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن أتحاد الغرف التجارية، الاثنين،

عن فتح خط بحري بين سلطنة عمان وميناء ام

قصر، فيما اكدت سلطنة عمان على زيادة

التبادل التجاري في المستقبل القريب.

وقال الاتحاد في بيان، انه "تعزيزا

للعلاقات الاخوية

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