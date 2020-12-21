التميمي: نؤيد تخفيض النفقات غير الضرورية في موازنة 2021

2020/12/21 | 18:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أهمية تخفيض النفقات الكبيرة غير الضرورية في موازنة العام المقبل، فيما أشارت إلى أن هناك قوانين مشرعةً تُحمِّل أعباءً ماليةً تحتاج لمراجعة.وقالت النائب عن اللجنة ماجدة التميمي في حديث صحفي لوكالة الرسمية، وتابعتها وكالة “المركز الخبري الوطني”، إن “اللجنة تنتظر إرسال الموازنة العامة للعام 2021 […]

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