الاتحاد الكردستاني يدعو لعملية عسكرية عاجلة في هذه المنطقة

2020/12/21 | 18:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/نينوى…

دعا مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء مخمور شرقي محافظة نينوى رشاد كلالي، الاثنين، الى القيام بعملية عسكرية عاجلة لتطهير جبال قراجوغ من عصابات داعش.

وقال كلالي لوكالة /المعلومة/ إن “ عناصر داعش الإرهابية خلال الأسابيع الأخيرة باتوا يتحركون بسهولة تامة نحو محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين، وهنالك تواصل بينهم وبين عناصر التنظيم الإرهابي في مناطق الجزيرة وحمرين”.

وأضاف أنه “بسبب عدم وجود اتفاق بين وزارة الدفاع والبيشمركة، فأن العملية العسكرية تأخر تنفيذها، وهنالك إرادة سياسية تعطل القيام بعملية في قراجوغ لطرد عناصر التنظيم الإرهابي”.

وبين أن “ داعش يشكل تهديداً حقيقياً على 3 محافظات، ومن هذه المناطق يتحرك التنظيم ولديهم طريق تواصل بعيدا عن نقاط التفتيش، ورغم أن اعدادهم لا تتجاوز 800 عنصر، إلا أنه لديهم قدرة تامة على إرباك الوضع في المحافظات المختلفة”.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت قبل أيام على نقطة للجيش العراقي في قضاء مخمور، أدت إلى استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين.



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