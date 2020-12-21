المالية النيابية تؤكد أهمية تخفيض النفقات الكبيرة غير الضرورية في موازنة العام المقبل

2020/12/21 | 18:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أهمية تخفيض النفقات الكبيرة غير الضرورية في موازنة العام المقبل، فيما أشارت إلى أن هناك قوانين مشرعةً تُحمِّل أعباءً ماليةً تحتاج لمراجعة. وقالت النائب عن اللجنة ماجدة التميمي للوكالة الرسمية، وتابعه “النور نيوز” إن “اللجنة تنتظر إرسال الموازنة العامة للعام المقبل إليها رسمياً، لكي تستطيع أن تقدم …

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