تدمير وكر لداعش ومقتل من فيه بعملية امنية في صحراء الانبار

2020/12/21 | 18:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بتدمير وكر لداعش ومقتل من فيه في صحراء الانبار.

وقال المصدر لوكالة /المعلومة/ إن “قوة امنية من قيادة عمليات الانبار وبإسناد من طيران الجيش نفذت حملة امنية استباقية استهدفت منطقة صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، تمكنت خلالها من حرق تدمير وكر لإرهابي داعش ومقتل من فيه “.

وأضاف، أن “القوات الامنية تمكنت ايضا من الاستيلاء على اسلحة متنوعة”، مبينا ان “معلومات استخباراتية دقيقة مكنت القوات الامنية من تدمير الوكر الذي كان يختبئ فيه عدد من بقايا خلايا مجرمي داعش للحيلولة دون استخدامها كمناطق ارتكاز مرة ثانية “.

يشار الى ان القوات الامنية تقوم بعملية دهم وتفتيش لصحراء قضاء الرطبة غربي الانبار على خلفية معلومات استخباراتية تفيد بوجود بقايا لإرهابي داعش في المناطق المستهدفة.



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