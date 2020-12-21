تشكيلة مجلس الدولة الروسية برئاسة بوتين

2020/12/21 | 18:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصبح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيسا لمجلس الدولة، ودخل مرسوم الموافقة على تشكيل هذه الهيئة الاستشارية، حيز التنفيذ اليوم، وتم نشره على بوابة المعلومات القانونية.

ويضم مجلس الدولة، رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو، بالإضافة إلى بعض أعضاء الإدارة الرئاسية ورؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء الكيانات الفدرالية:

رئيس الإدارة الرئاسية أنطون فاينو (رئيس لجنة مجلس الدولة لتنسيق عمل هيئات السلطة العلنية)

النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية سيرغي كيرينكو (رئيس لجنة مجلس الدولة لتنسيق وتقييم عمل هيئات السلطة)

مساعد رئيس الدولة إيغور ليفيتين (سكرتير مجلس الدولة)

المبعوث الرئاسي المفوض للشرق الأقصى، نائب رئيس الوزراء يوري تروتنيف

ألكسندر جوتسان، المبعوث الرئاسي إلى الدائرة الفيدرالية الشمالية الغربية

سيرغي مينيايلو، المبعوث الرئاسي إلى دائرة سيبيريا الفيدرالية

فلاديمير أوستينوف، المفوض الرئاسي في الدائرة الفيدرالية الجنوبية

يوري تشايكا، المفوض الرئاسي في دائرة شمال القوقاز الفيدرالية

إيغور شيغوليف، المبعوث الرئاسي إلى الدائرة الفيدرالية المركزية

إيغور ياكوشيف، المفوض الرئاسي في دائرة الأورال الفيدرالية

رئيس حزب “روسيا العادلة” سيرغي ميرونوف

سيرغي نيفيروف رئيس كتلة “روسيا الموحدة”

غينادي زيوغانوف رئيس الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية

فلاديمير جيرينوفسكي رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي

يوري شماكوف رئيس اتحاد النقابات المستقلة لروسيا

ألكسندر شوخين، رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال

دميتري ازاروف محافظ مقاطعة سمارة.

أنطون اليخانوف محافظ مقاطعة كالينينغراد

إيغور فاسيليف محافظ مقاطعة كيروف

أندريه فوروبيوف محافظ مقاطعة موسكو

محافظ مقاطعة إيفانوفو ستانيسلاف فوسكريسينسكي (رئيس لجنة مجلس الدولة للرعاية الصحية)

محافظ مقاطعة تولا أليكسي دومين

محافظ مقاطعة إيركوتسك إيغور كوبزيف

محافظ إقليم بريمورسكي أوليغ كوجيمياكو

محافظ مقاطعة سخالين فاليري ليمارينكو

رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف

محافظ مقاطعة ياروسلافل ديمتري ميرونوف

محافظ مقاطعة تيومين الكسندر مور

محافظ مقاطعة نوفغورود أندريه نيكيتين

محافظ مقاطعة نيجني نوفغورود غليب نيكيتين

محافظ مقاطعة ماجادان سيرغي نوسكوف

دينيس باسلر محافظ مقاطعة أورينبورغ

محافظ سيفاستوبول ميخائيل رازفوجيف

عمدة موسكو سيرغي سوبيانين (رئيس لجنة مجلس الدولة للإدارة الحكومية)

محافظ مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت

أليكسي تيكسلر، محافظ مقاطعة تشيليابينسك

رئيس جمهورية قراشايفو- شركيسيا رشيد تمريزوف

محافظ إقليم ألتاي فلاديمير تومينكو

محافظ مقاطعة نوفوسيبيرسك أندريه ترافنيكوف

رئيس كومي فلاديمير أويبا

محافظ مقاطعة كيميروفو سيرغي تسيفيليف

محافظ مقاطعة أرخانجيلسك الكسندر تسيبولسكي

رئيس بورياتيا أليكسي تسيدينوف.

ويضم التشكيل الجديد 18 لجنة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

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