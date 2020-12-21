اجتماع رسمي في ميسان للسيطرة على الاسواق والحد من التلاعب بالأسعار

2020/12/21 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادعقدت محافظ ميسان، اليوم الاثنين/ اجتماعاً للجنة الأمنية العليا لمناقشة جملة من المواضيع المهمة الخاصة بأمن واستقرار المحافظة .وذكرت المحافظة في بيان رسمي تلقته (بغداد اليوم)، ان "محافظ ميسان الأستاذ علي دواي لازم ترأس اليوم الاثنين 2020/12/21 اجتماعاً للجنة الأمنية العليا في مقر مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت بحضور كافة اعضاء اللجنة وباستضافة مدير شعبة المخدرات ومدير شؤون عشائر ميسان ومدير مكافحة الجريمة الاقتصادية ".حيث تم مناقشة "الوضع الأمني في المحافظة والإجراءات المتخذة والاحداث الاخيرة والعمل على استمرار بسط الامن والاستقرار في المحافظة ومناقشة الدور الاستخباري والعمليات الاستباقية وانتشار القطعات وتوزيعها بحسب الخطط الجديدة الموضوعة والامر بتحديد حركة الدراجات النارية لغاية الساعة (11) ليلاً ". كذلك ناقش الاجتماع "موضوع السيطرة على الاسواق والحد من التلاعب في الاسعار ". ووجه المحافظ "باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن المواضيع المطروحة وعدم التهاون في انجاز المهام والواجبات الرسمية"، مشدداً على "ضرورة تنفيذ الاوامر وعدم المجاملة في تطبيق القانون ، وكذلك متابعة الجناة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للعدالة ">

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