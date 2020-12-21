2020/12/21 | 18:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت الحكومة المحلية في محافظة ميسان عن منع حركة سير الدراجات النارية بعد الساعة الحادية عشر ليلاً ، مؤكدة على محاسبة المخالفين".وشددت على ضرورة تنفيذ الاوامر وعدم المجاملة في تطبيق القانون"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة ميسان تمنع حركة الدراجات النارية بعد الساعة /11/ ليلاً) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة ميسان تمنع حركة الدراجات النارية بعد الساعة /11/ ليلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).