2020/12/21 | 18:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن الناطق بأسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول؛ عن القبض على أربعة مطلوبين خلال الصفحة الأولى من المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق.وقال في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان أبطال قيادة عمليات البصرة القوا القبض على أربعة مطلوبين للقضاء، خلال الصفحة الأولى من المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق، كما تمكنت القطعات المكلفة بواجب التفتيش من مصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة، والعثور على كميات من الأعتدة"./انتهى7

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