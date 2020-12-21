2020/12/21 | 18:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ فارق مسافر أمريكي على متن إحدى طائرات شركة ”يونايتد إيرلاينز“ الأمريكية، والمتجهة لمدينة لوس أنجلوس، الحياة جراء إصابته بفيروس كوروناالمستجد COVID-19، بعد أن كذب بشأن ظهور أعراض المرض عليه.ونشرت عدة صحف ومواقع مثل ”ذا ميرور“ و ”ديلي ميل“، أن زوجة الراكب قالت للمسعفين إن زوجها كان فاقدًا لحاستي الشم والتذوق على مدار الأسبوع الماضي، وكانت تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، ما أثار غضب الركاب.وأفادت الصحف أن الراكب بدأ في التعرق والارتجاف الشديد وواجه صعوبة كبيرة في التنفس حتى قبل إقلاع الرحلة وتفاقمت حالته بسرعة بعد إقلاع الطائرة.وقام المسعفون بعد هبوط الطائرة اضطراريًا في مدينة نيو أورلينز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة مسافر أمريكي على متن طائرة بعد أن كذب بشأن إصابته بـ”كورونا” عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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