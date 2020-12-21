صحة كردتان تعلن تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/12/21 | 18:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيل سجّل إقليم كردستان، الاثنين، 3 حالات وفاة و 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة صحة الاقليم في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الإصابات الجديدة توزعت في كل من، أربيل 44، السليمانية 33، دهوك 84، كرميان 4”.واشار البيان الى ان “358 من المصابين بفيروس كورونا تماثلوا …

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