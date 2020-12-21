مساجد الجزائر أماكن عبادة أم تصفية حسابات ؟ - أحمد عصيد

2020/12/21 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_عصيد يقود العسكر الحاكمون في الجزائر حملة شرسة ضدّ المغرب من خلال استعمال المساجد، هذا اللجوء إلى المساجد من أجل استعداء الشعب الجزائري ضدّ جيرانه يُظهر مقدار إصرار أنظمة شمال إفريقيا والشرق الأوسط على العودة إلى إحدى أسوأ التقاليد التي ورثها المسلمون عن ماضيهم، وهي توظيف أماكن العبادة لحسابات سياسية لا تفضي إلا إلى مزيد من التوتر وكهربة الأجواء.مشكلة النظام الجزائري أنه يعلم بأنّ عداءه للمغرب لا ي ......





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