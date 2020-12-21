2020/12/21 | 18:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشدون دينيون يلتحقون بوزارة الداخلية العام المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرشدون دينيون يلتحقون بوزارة الداخلية العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).