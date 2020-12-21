رسول يعلن عن نتائج عمليات ’الوعد الصادق’ ..القاء قبض وضبط اسلحة واعتدة

2020/12/21 | 18:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، الاثنين، عن اعتقال اربع مطلوبين للقضاء ضمن عمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة.

وذكر رسول في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الاول 2020)، ان "أبطال قيادة عمليات البصرة القوا القبض على أربعة مطلوبين للقضاء، خلال الصفحة الأولى من المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق".

واضاف رسول ان "القطعات المكلفة بواجب التفتيش تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة، والعثور على كميات من الأعتدة".

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