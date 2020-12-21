مخاوف اسلامية من دهن الخنزير في لقاحات كورونا

2020/12/21 | 18:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

في الوقت الذي تتسابق فيه شركات الادوية لتطوير لقاحات لمجابهة جائحة كورونا وتتسابق الدول لتأمين الجرعات اللازمة لمواطنيها، أثارت الأسئلة حول استخدام مشتقات لحم الخنزير المحرمة في الإسلام المخاوف بشأن احتمال تعطيل حملات التطعيم، فيما يبدي علماء الدين قلق مختلف كثيرا يتعلق بما إذا كان استخدام اللقاح مسموحا بموجب الشريعة الإسلامية، وخاليا من أية محرمات.

وفيما يتعلق باللقاح الخاص بـ "كوفيد-19" جرى استخدام الجيلاتين المشتق من لحم الخنزير على نطاق واسع كعامل استقرار لضمان بقاء اللقاحات آمنة وفعالة أثناء التخزين والنقل.

وينبه الأمين العام للجمعية الطبية الإسلامية البريطانية الدكتور سلمان وقار إلى أن الطلب وسلاسل التوريد الحالية والتكلفة والعمر الافتراضي الأقصر للقاحات التي لا تحتوي على جيلاتين الخنازير "تعني أنه من المرجح أن يستمر استخدام المكون في غالبية اللقاحات لسنوات".

اما المتحدث باسم شركة "فايزر" (Pfizer)، فيقول إن مشتقات الخنزير لا تدخل في إنتاج التطعيم الخاص بها، لكن محدودية عرض لقاح "كوفيد-19" والصفقات الموجودة مسبقا التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات مع شركات أخرى، تعني أن بعض البلدان التي بها عدد كبير من المسلمين، مثل إندونيسيا، ستتلقى لقاحات لم يتم اعتمادها بعد على أنها خالية من الجيلاتين.

وأشار إلى أن هذا يمثل معضلة للمجتمعات الدينية، بما في ذلك اليهود الأرثوذكس حيث يعتبر استهلاك منتجات لحم الخنزير محرما دينيا، ويشمل ذلك تطبيق الحظر على الأدوية التي تحتويه.

وقال وقار "هناك اختلاف في الرأي بين علماء المسلمين حول ما إذا كنت تأخذ شيئا مثل جيلاتين الخنزير وتجعله يخضع لتحول كيميائي صارم..



هل لا يزال هذا يعتبر غير نقي من الناحية الدينية بالنسبة لك"؟

وحول الموضوع نفسه يتحدث الدكتور هارون راشد، الأستاذ المساعد في جامعة سيدني انطلاقا من قاعدة أهون الضررين قائلا، "إن الإجماع في الآراء من المناقشات السابقة حول استخدام جيلاتين الخنزير في اللقاحات هو أنه مسموح به بموجب الشريعة الإسلامية، حيث قد يحدث "ضرر أكبر" إذا لم يتم استخدام اللقاحات".

هناك تقييم مماثل بإجماع واسع من القادة الدينيين في المجتمع اليهودي الأرثوذكسي أيضا، حيث قال الحاخام ديفيد ستاف رئيس منظمة "تزوهار الحاخامية" في إسرائيل، "وفقا للشريعة اليهودية، فإن حظر أكل لحم الخنزير أو استخدام لحم الخنزير محظور فقط عندما يكون ذلك طريقة طبيعية لأكله، أما إذا تم حقنها في الجسم، وليس أكلها عن طريق الفم، فلا مانع ولا مشكلة خاصة عندما نخشى المرض".

ومع ذلك كانت هناك آراء معارضة حول هذه القضية، لبعضها عواقب صحية خطيرة على إندونيسيا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم حوالي (225 مليونا)".

ويقول الدكتور راشد، انه "مع تزايد التردد بشأن اللقاحات وانتشار المعلومات المضللة حول العالم، بما في ذلك المجتمعات الدينية، فإن مشاركة المجتمع ضرورية للغاية، فإذا لم تكن هناك مشاركة مجتمعية قوية من الحكومات والعاملين في مجال الرعاية الصحية يمكن أن تكون الأوضاع كارثية".

ا.ح

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