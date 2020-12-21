الصحة الأوروبية تعطي الضوء الاخضر لاستخدام لقاح 'فايزر - بيونتيك'

2020/12/21 | 18:27 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعطت مفوضية الصحة الأوروبية، الاثنين، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح "فايزر - بيونتيك" ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى ان التطعيمات ستبدأ في غضون أسبوع، وذلك بعد ان وافقت ألمانيا في وقت سابق على اللقاح، وستباشر بعملية التطعيم خلال الأيام المقبلة.

وكانت العديد من دول التكتل بما في ذلك ألمانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا، أعلنت أنها تعتزم بدء التطعيمات اعتبارا من 27 كانون الاول، بينما بدأ استعمال اللقاح بالفعل هذا الشهر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن توافق المفوضية رسميا على اللقاح في غضون ثلاثة أيام، بعد التشاور مع حكومات الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، وفقا للجدول الزمني المؤقت.

من جهتها أكدت وكالة الأدوية الأوروبية في وقت سابق، أن سلامة اللقاحات من أولى أولوياتها، موضحة بأنه لا يوجد دليل على أن اللقاح لن يعمل ضد نوع جديد من فيروس كورونا.

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