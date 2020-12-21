السلالة الجديدة لكورونا “تباغت” العراق بينما ينشغل بالموازنة: النقل “لن تتخلى” عن رحلاتها مع اوروبا.. واللجنة العليا صامتة

2020/12/21 | 18:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

مازالت الحكومة العراقية ومجلس الوزراء منشغل بملفه الاقتصادي وموضوعة موازنة العام المقبل، دون اجتماعات للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، خصوصًا بعد انطلاق السلالة الجديدة لكورونا والتي انتشرت في دول اوروبية سير العراق اليها رحلات جوية الاسبوع الماضي، فيما يستعد لتسيير المزيد من الرحلات.

ومنذ 3 ايام ومجلس الوزراء منشغل باجتماعاته لمناقشة موازنة 2021، فيما بدأت دول عديدة من بينها الكويت وايران بتعليق الطيران مع اوروبا، الامر الذي ادخل العراق في تحدٍ جديد حيث سيتوجب عليه تعليق الطيران مع الدول الاوروبية بعد ايام قليلة فقط من استئنافها عقب توقف دام فترة طويلة.

وتطرح تساؤلات عما اذا كانت الحكومة العراقية “ستراهن” بالصحة العامة في البلاد والمتعلقة بالسلالة الجديدة والخطيرة لفيروس كورونا والتي تتميز بقدرة انتشار تفوق المعتاد بـ70%، والاصرار على الاستمرار بتسيير الرحلات مع اوروبا لفترة اطول وعدم ايقافها بعد 5 ايام فقط من استئنافها.

المخاوف الاكبر هو ان تكون السلالة الجديدة للفيروس قد دخلت للعراق بالفعل، حيث ان دولتين اوروبيتين ارسل لهما العراق رحلات جوية واستقبلهما ممتلئة بالمسافرين خلال ايام الخميس والجمعة والسبت، جاءت هاتان الدولتان ضمن القائمة التي اعلنت عنها منظمة الصحة العالمية انها قد تفشت فيها السلالة الجديدة، وهي كل من الدنمارك وبريطانيا.

وانتشرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا واعلنت عنها يوم السبت الماضي، مؤكدة اكتشاف هذا النوع الجديد من الفيروسات التاجية يمكن أن تكون معدية بنسبة 70% أكثر من المعتاد.

بدورها أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا.

واطلقت الخطوط الجوية العراقية، منذ الثلاثاء الماضي رحلات جوية مباشرة مع مطار دوسلدورف الدولي (ألمانيا)، فضلا عن رحلات اخرى الى عدة وجهات من القارة الأوروبية منها (برلين ، لندن ، فرانكفورت ، كوبنهاكن)”.

ومن الملاحظ فإن من بين الرحلات 3 منها الى مدن المانية، وواحدة إلى العاصمة البريطانية لندن، والأخرى عاصمة الدنمارك كوبنهاغن، وهي الدول التي جاءت ضمن الدول التي تفشى فيها الفيروس بسلالته الجديدة.

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