المنافذ تعلن احباط تهريب عجلات دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الأوسط

2020/12/21 | 18:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تمكنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، من احباط عملية لتهريب عجلات دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الأوسط في البصرة.وذكرت الهيأة في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، انه “تم ضبط حاويتين حجم 40 قدم ووفق معلومات من مصادر مؤكدة والواردة إلى البحث والتحري في هيأتنا تفيد بوجود مواد […]

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