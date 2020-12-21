ميسان تبحث السيطرة على الاسواق والحد من التلاعب بالأسعار

2020/12/21 | 18:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت محافظة ميسان، اليوم الاثنين،

اجتماعاً للجنة الأمنية العليا لمناقشة

جملة من المواضيع المهمة الخاصة بأمن

واستقرار المحافظة.

وذكرت المحافظة في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، ان "محافظ ميسان علي دواي

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