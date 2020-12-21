التعليم تصدر بيانا بشأن التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية

2020/12/21 | 18:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

التزاما بالسياقات والإجراءات المعتمدة في القبول بالجامعات والكليات الأهلية فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجدد تأكيدها أن التقديم والتنافس في هذا المجال يكون عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي (www.pe-gate.org) حصرا وبإشراف مباشر من جهاز الإشراف والتقويم العلمي/ دائرة التعليم الجامعي الاهلي.

وفي الوقت الذي ندعو فيه طلبتنا الأعزاء وعوائلهم الكريمة الى عدم التعامل مع أي جهة غير مسؤولة عن ملف التقديم الإلكتروني سواء أكانت مكاتب التقديم الخارجي أم الجامعات الأهلية نفسها فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشدد على اعتماد ضوابط التقديم التي لا تسمح للجامعات والكليات الأهلية بتسلم أي مبلغ من الأجور الدراسية أو سواها قبل إعلان القبول رسميا.

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