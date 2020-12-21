2020/12/21 | 18:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واخ ـ بغداد

شاركنا الخبر

قد يعجبك ايضاً !

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو التجار لعدم الاسراف في الاسعار) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعو التجار لعدم الاسراف في الاسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).