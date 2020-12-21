2020/12/21 | 18:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع سعر سهم "تسلا" بأكثر من 5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد إدراجه رسمياً بمؤشر "ستاندرد آند بورز".

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