الأسدي تخفيض سعر صرف الدينار سيؤدي الى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار والضرر بالمواطن

2020/12/21 | 18:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

بين رئيس كتلة دولة القانون النيابية النائب عدنان هادي الاسدي ، ان تخفيض سعر صرف الدينار في مشروع الموازنة سيؤدي الى زيادة التضخم وارتفاع الاسعار وإلحاق الضرر بالمواطن مضيفا هل من المعقول ان تعمل الحكومة على معالجة العجز في الموازنة عن طريق الحاق الضرر بالمواطن البسيط”.

واوضح الاسدي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان مقترح مشروع الموازنة لعام 2021 يؤدي الى تخفيض رواتب الموظف البسيط ثلاثة مراتٍ :الاول: التضخم بسبب تخفيض سعر صرف الدينار الثاني: تخفيض المخصصات الثالث: فرض ضريبة على الراتب الكلي وبالتالي الحاق الضرر به.

داعيا الحكومة الى معالجة العجز من خلال تسديد شركات الاتصالات ما بذمتها من التزامات لتعظيم الإيرادات والسيطرة على المنافذ الحدودية في كردستان إيقاف تهريب النفط، واستقطاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة عن طريق نافذة بيع العملة لتعظيم الايرادات وفرض ضريبة على ارباح نافذة بيع العملة، وسحب اموال الاعتمادات المستندية الحكومية منتهية الصلاحية وارجاعها للخزينة العامة وكذلك اعداد موازنة ٢٠٢١ للنفقات الضرورية واصدار موازنة تكميلية عند ارتفاع اسعار النفط

واشار الاسدي ان الحكومة تتكلم عن ترشيد النفقات ونتفاجئ ان النفقات في مشروع الموازنة هو ١٥٠ ترليون!.

مضيفاً سيتم استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في البرلمان مشيراً ان لجنة مراقبة الأداء الحكومي بينت في تقريرها ان نسبة انجاز الحكومة في برنامجها الحكومي 17% فقط! والفشل 82.5%.

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