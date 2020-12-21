الصدر يدعو التجار الى عدم الاسراف في الاسعار

2020/12/21 | 18:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، التجار الى عدم الاسراف في الاسعار لا سيما المأكل والملبس والوقود والأمور الحياتية المهمة.

واكد في تغريدة على تويتر، “أن هناك أيادي خفية من الداخل والخارج تريد النيل من لقمة الشعب وعملته وقوته لكي تستفيد بلدانهم وأحزابهم”.

وادناه نص التغريدة:-

قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم

أيها الإخوة التجار، ها أنا أدلكم على تجارة لن تبري، وذلك أن تواسوا شعبكم: إخوتكم وأبناءكم الذين يعانون الفقر والفاقة في هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يريد من خلالها العدو إذلال الشعب فلا تكونوا ظهيرا للعدو وكونوا مع إخوتكم واتقوا الله يا أيها المؤمنون.



فلا تسرفوا في الأسعار لا سيما المأكل والملبس والوقود والأمور الحياتية المهمة.

ولتعلموا أن هناك أيادي خفية من الداخل والخارج تريد النيل من لقمة الشعب وعملته وقوته لكي تستفيد بلدانهم وأحزابهم..



اللهم فلا تشمت بشعب العراق الأعداء انك ولي كل نعمة يا منزل النعم ودافع النقم.

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