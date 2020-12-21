التعليم العالي تصدر بياناً بشأن التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية

2020/12/21 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، 21 كانون الأول، 2020، بيانا بشأن التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية.

وقالت الوزارة في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، إنه "التزاما بالسياقات والإجراءات المعتمدة في القبول بالجامعات والكليات الأهلية فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجدد تأكيدها أن التقديم والتنافس في هذا المجال يكون عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي (www.pe-gate.org) حصرا وبإشراف مباشر من جهاز الإشراف والتقويم العلمي/ دائرة التعليم الجامعي الاهلي".

واضاف البيان أنه "في الوقت الذي ندعو فيه طلبتنا الأعزاء وعوائلهم الكريمة الى عدم التعامل مع أي جهة غير مسؤولة عن ملف التقديم الإلكتروني سواء أكانت مكاتب التقديم الخارجي أم الجامعات الأهلية نفسها فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشدد على اعتماد ضوابط التقديم التي لا تسمح للجامعات والكليات الأهلية بتسلم أي مبلغ من الأجور الدراسية أو سواها قبل إعلان القبول رسميا".

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