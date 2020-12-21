فقرتان بموازنة 2021 قد تمهدان لسحب الثقة عن وزير المالية

2020/12/21 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن عضو تحالف الفتح النائب محمد المنصوري، الاثنين (21 - 12 - 2020)، عن جمع تواقيع 120 نائباً لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي بشأن قرار رفع سعر صرف الدولار.وقال المنصوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قرار رفع سعر صرف الدولار هو تصرف شخصي من قبل وزير المالية وهناك تداعيات سلبية على الاسعار بسبب ذلك، بالاضافة الى مقترح الوزير الخاص بخفض رواتب ومخصصات الموظفين الذي نعتبره خطاً احمراً ولا يمكن المساس به".

وأضاف، أنه "بناءً على ذلك تم جمع تواقيع 120 نائباً لاستضافة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي من اجل ايضاح اراءهم ".

وأكد المنصوري أن "جميع النواب رفضوا التوجه الخاص برفع سعر الصرف وخفض رواتب ومخصصات الموظفين وربما نلجأ الى استجواب وزير المالية وسحب الثقة عنه لهذين السببين"، مبينا أن "موازنة 2021 لن تمرر اذا كانت تتضمن ذلك".

وكان النائب فلاح الخفاجي عضو لجنة الاقتصاد أكد، الاثنين (21 – 12 0 2020)، أن مجلس النواب غير راضٍ عن قرار الحكومة الخاص برفع سعر صرف الدولار، فيما أشار الى أن البرلمان سيستضيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي بشأن ذلك.وقال الخفاجي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب غير راضٍ على اداء الحكومة واللجنة الخاصة بتقييم عمل الحكومة اعطت نسبة 17 % نجاح فقط و83 % فشل"، مبينا أن "البرلمان سيقوم باستضافة الوزراء واحد بعد الاخر لمحاسبتهم".وأضاف، أن "رفع سعر صرف الدولار قرار فاشل وسنقوم باستضافة وزير المالية ورئيس الوزراء لمحاسبتهما، لان القرار سيتضرر منه المواطن الكاسب الفقير، ووحده من سيتحمل ارتفاع الاسعار". وأشار الخفاجي الى أن "قرار رفع سعر الدولار اضر ايضا بالمقاولين وطالبوا بتعويضات، وفي حال توقفوا عن العمل فان البطالة سترتفع في العراق".

وسجل سعر الصرف الدولار أمام الدينار تراجعاً بحلول الساعة الرابعة من مساء اليوم في عموم مدن العراق.

وبلغ سعر الصرف للبيع في بورصة الكفاح ببغداد العاصمة 1400 دينار مقابل الدولار الواحد و 1380 للشراء.

وسجل سعر الصرف في أربيل 1375 للبيع و 1360 للشراء.

وفي غالبية مدن الجنوب سجل سعر صرف الدولار تراجعاً أيضاً وبواقع 1390 للبيع و 1370 للشراء.

وأغلق سعر صرف الدولار بمعظم محافظات العراق بسعر يتراوح ما بين 1450-1470 للدينار الواحد أمس.

واستغرب مواطنون عن كيفية انخفاض سعر الصرف اليوم رغم اعلان البنك المركزي بيع الدولار للمواطنين بقيمة 1470 للمواطنين و 1460 للمصارف.

وكانت أسعار المواد الغذائية في الأسواق العراقية، قد شهدت ارتفاعاً بالتزامن مع قرار وزارة المالية والبنك المركزي، رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

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