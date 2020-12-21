تشكيل لجنة تحقيق نيابية للتقصي عن اسباب عدم مباشرة العمل في مطار كربلاء الدولي

2020/12/21 | 18:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت لجنة الخدمات والاعمار النيابية ، تشكيل لجنة تحقيقية مكونة من خمسة نواب برئاسة لجنة الخدمات وعضوية نواب من لجنتي الاستثمار والامن والدفاع ، لزيارة مطار كربلاء والاطلاع على تفاصيل العمل فيه .وأشار رئيس اللجنة النائب وليد السهلاني ، الى اهمية استئناف العمل في المطار الذي تعرض الى قصف جوي من قوات التحالف تسبب باضرار مادية ، مبيناً ان المتابعة الميدانية والفرق البحثية الدقيقة أكدت أن المطار مدني بشكل تام ومؤمن.وأضاف ، في بيان صحفي ، ان " هدف الزيارة هو الاطلاع على الاجراءات الفنية وطبيعة عمل الشركة المنفذة للمطار وتقديم تقرير مفصل الى اللجنة النيابية للتأكد من ادعاءات قوات التحالف الدولي ومطالبة وزارة الخارجية بمخاطبة التحالف " ، مبينا أن " وفد اللجنة النيابية سيزور العتبة الحسينية للاطلاع على المشكلات التي تقف أمام استئناف العمل في المطار ، والتأكد من سبب الخلاف بين سلطة الطيران المدني وإدارة المطار "./انتهى5

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