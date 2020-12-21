اعتقال مسؤولين تونسيين بتهم

2020/12/21 | 18:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد متحدث قضائي تونسي، الاثنين، أنه جرى توقيف وزير البيئة مصطفى العروي بعد إقالته، إضافة إلى عدة مسؤولين في الوزارة والجمارك في إطار قضية "استيراد" نفايات منزلية من إيطاليا.

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