مختصة عراقية تحذر من السلالة الجديدة: لا نعرف نسختنا من كورونا حتى الآن!

2020/12/21 | 18:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

سلطت المختصة في العلوم الطبية الحياتية، رشا رحيم، الضوء، على ما يُعرف بـ "السلالة الجديدة" لفيروس كورونا، محذرة من أن العراق مازال حتى الآن بلا أبحاث تكشف نوع فايروس كورونا المنتشر في البلاد، فيما استعرضت جانباً من آخر ما توصلت إليه الأبحاث العالمية.

وقالت رشا رحيم، في تحليل تابعه "ناس"، (21 كانون الأول 2020)، "يسارع العلماء لفهم سبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا، والذي ظهر في إنجلترا في شهر أيلول بسرعة أكبر بكثير من الأنواع السابقة، حيث أظهرت دراسة في شهر أيار وحزيران، سلالة G614 التي استطاعت أن تنتشر وأن تكون السائدة خلال شهر تقريباً في كل القارات، حيث حدث الانتقال من D614 إلى G614 بشكل غير متزامن في مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم، بدءاً من أوروبا، ثم أميركا الشمالية وأستراليا وإندونيسيا، ثم آسيا".

وتابعت، "ويبدو أن السلالة الطافرة الجديدة N501Y قد تحورت لتغير ما يسمى ببروتين السنبلة (سبايك أو شوكات) على سطح الفيروس وهو نفس البروتين المتغير في السلالات السابقة، وهذا التغيير يزيد من قدرة البروتين على التشبث بالخلايا البشرية والدخول إليها، وتشير التحليلات المبكرة إلى أن هذه التغييرات تسمح للطفرة، المعروفة باسم N501Y ، بالانتشار بنسبة 70٪ أسرع من الإصدارات السابقة للفيروس".

وأضافت، "يقول نيفيلسانجانا من مركز الجينوم في نيويورك إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن البديل قد انتشر في الولايات المتحدة بعد".

وبدأت عدة دول أوربية بتقييد السفر من وإلى بريطانيا كمحاولة لمنع انتشار السلالة الجديدة.

وتتغير الفيروسات طوال الوقت، وفيروس الإنفلوانزا مثال على ذلك التغيير المستمر لذلك فإنك لا تكتسب مناعة ضد فيروس الإنفلوانزا، لكن الفيروسات التاجية بصورة عامةCorona Viruses أقل من بعض الفيروسات الأخرى، وتؤدي هذه التغييرات العرضية إلى تغيير سمات الفيروس في بعض الأحيان، وعلى ما يبدو فإن طفرات سارس 2 (فيروس مرض كورونا) تلعب دوراً بزيادة إنتشار الفيروس وإصابته لعدد أكبر من الخلايا".

وبينت، "وحدد العلماء 23 تغييرًا جينيًا في الفيروس المتغير الجديد، وهو عدد كبير بشكل غير عادي، يرتبط بعضها بالتغيرات في البروتينات التي يصنعها الفيروس، حيث يقع بروتين سبايكا أو أشواك الفيروس أعلى التموجات الموضحة في الرسوم البيانية للفيروس ويمنحه المظهر الشبيه بالتاج الذي تحصل منه الفيروسات التاجية على أسمائها، ويحتوي بروتين سبايك على أحماض أمينية تستخدم إنزيمًا في الجسم، يُسمى الفورين، لإذابة طبقات الخلايا والسماح للفيروس بالدخول".

وقالت الباحثة، إن "هناك ثلاثة أسئلة رئيسية يعمل العلماء على الإجابة عليها وهي هل أن الجديد الطافر أكثر عدوى؟، وماهي احتمالية أن يكون مميتًا أو أن يسبب مرضًا خطيرًا أو أكثر ضراوة من سوابقه؟، أما السؤال الثالث والأهم، هل يهزم الاستجابات المناعية للجسم، بما في ذلك تلك التي تشجعها اللقاحات؟".

وتابعت، أن "الإجابات المؤقتة على هذه الأسئلة، كما حددها المستشارون العلميون البريطانيون يوم السبت، هي نعم ولا ولا، حيث قال باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، إن ثلاثة أنواع من الدراسات - التركيب الجيني للفيروس، والإحصاءات، وفي المختبر- قد اجتمعت لإظهار أن هذا المتغير أكثر عرضة للانتقال والعدوى بين الناس بشكل ملحوظ من سابق السلالات".

وقال ايضا وفقا للباحثة، إن "المتغير حدث لأول مرة في سبتمبر في لندن - في 21 سبتمبر – حيث تم تشخيصه بصورة متزامنة أيضاً في مقاطعة كينت، حيث تم العثور عليه في 20 سبتمبر.



وبحلول منتصف نوفمبر، انتشرت السلالة الجديدة لتمثل 28٪ من الحالات في لندن، وفي 9 ديسمبر، كانت مسؤولة عن 62 ٪ من الحالات في العاصمة".

وتابع فالانس "لقد أصبح الفيروس السائد، يضرب معدلات انتقال وعدوى السلالات الأخرى".

واقترح وصفاً أولياً للطافر الجديد -نشره على الإنترنت علماء مرتبطون بجهود بريطانية لتتبع الاختلافات الجينية للفيروس- أن السلالة الجديدة ربما تكون قد تطورت لدى شخص يعاني من عدوى مزمنة، ربما بسبب ضعف جهازه المناعي، حسبما أشار فالانس.

وقال، وفقا لما أشارت له الباحثة، إن "الاستنتاجات القائلة بأن الطفرة كانت أقل خطورة وأنه من غير المرجح أن تضر بفعالية اللقاحات، كانت استنتاجات أولية، مبيناً أن هناك أسبابًا نظرية قد تجعل من المحتمل، أن تغير الاستجابة المناعية، على الرغم من عدم وجود دليل حتى الآن".

وتابع، "الافتراض العملي هو أن استجابة اللقاح يجب أن تكون كافية لهذا الفيروس، لكننا بحاجة إلى توخي الحذر بشأن هذا".

ووفقًا للدكتور "سانجانا" من مركز الجينوم في نيويورك، فإن "الطفرات المفردة عمومًا لن تغير أداء اللقاح".

وقال مسؤولون بريطانيون إنه ليس لديهم دليل على أن الطفرة كانت موجودة في الخارج، رغم أن العلماء يقولون إن طفرة مماثلة ظهرت بشكل مستقل في جنوب إفريقيا، حسبما بينت الباحثة.

وختمت الباحثة، "وبين السلالة الأولى والطفرة الثانية في شهر أيار مايو ثم طفرة بريطانيا، يبقى العراق دون تحليل جيني يعلن عن أنواع السلالات الموجودة في العراق والتي تعتبر مهمة في تحري اختلاف الأعراض عند العراقيين، وما إذا كان هناك انتشار للسلالات الجديدة، ومدى سرعة انتشارها، أو ما إذا كان لدينا سلالة طافرة خاصة بمنطقتنا؟ وهي مجموعة أسئلة مازالت في نطاق المجهول".

المصادر:

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30820-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420308205%3Fshowall%3Dtrue

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.14.422555v2

https://www.wsj.com/articles/what-we-know-about-the-new-covid-19-strain-in-england-11608423416

https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-britain-travel/european-neighbours-restrict-travel-to-britain-as-new-coronavirus-strain-spreads-idUSKBN28U0H1

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