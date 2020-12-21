هل يجلس مصطفى الكاظمي في المكان الصحيح حقاً؟ - كاظم حبيب

2020/12/21 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2020 أصدر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء بعض مقاطع من الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء أثناء مناقشة الموازنة الامة الاتحادية لعام 2021 مشيراً بشكل غير مباشر إلى القرار الاقتصادي-المالي-النقدي برفع سعر شراء الدولار الأمريكي من 1190 دينار عراقي إلى 1450 دينار والتي أطلق عليها بـ "العملية القيصرية" بقوله: "ليس مسموحا أن يتردد أحد، والذي يخاف مكانه ليس في مجلس الوزراء، ......





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