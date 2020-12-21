الحشد الشعبي يعلن اعتقال قيادي بـ

2020/12/21 | 19:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الإثنين، اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، بمحافظة الأنبار غربي البلاد....

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