مع الحدث .. أبعاد استهداف السفارة الأمريكية في بغداد والمستفيد منه

2020/12/21 | 19:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع استهداف السفارة الأمريكية في العراق واتهام واشنطن لفصائل المقاومة العراقية ومحاولة ايقاع ب...

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