القضاء التركي يحكم بالسجن 22 عاما على برلمانية كوردية

2020/12/21 | 19:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء التركي اليوم الإثنين، حكما بالسجن 22 عامًا وثلاثة أشهر على البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي المعزولة من منصبها في وقت سابق ليلى جوفان.

ووجهت محكمة ديار بكر إلى ليلى جوفان، تهمتي "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة" و"الترويج لمنظمة إرهابية"، وصدر أمر بالقبض عليها.

ووجهت الاتهامات إلى جوفين بسبب إدانتها العملية العسكرية للجيش التركي على منطقة عفرين غربي كوردستان والتي عرفت باسم “غصن الزيتون” .

ولم تحضر جوفان الجلسة، وكان محاموها حاضرين في قاعة المحكمة، وطالبوا بتبرئتها.

وقرر مجلس المحكمة إصدار حكمين على ليلى جوفان بالسجن 22 عامًا و3 بتهمتي “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة” و”الترويج لمنظمة إرهابية”، وإصدار مذكرة توقيف بحقها.

وبالتهمة الأولى “العضوية في منظمة إرهابية مسلحة” حُكم على النائبة السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي ليلى غوفن بالسجن 6 سنوات و 3 أشهر.

وكان البرلمان التركي أسقط عضوية ليلى جوفان في 4 يونيو الماضي، بجانب النائب موسى فارس أوغللاري، ومن ثم تم اعتقالهم، ولاحقا تم الإفراج عن ليلى جوفين بعد إسقاط عضويتها البرلمانية بينما استمر اعتقال فارس أوغللاري.

PUKmedia متابعة

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