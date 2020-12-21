الفتح: تنصيب محافظ البنك ضمن خطة بدأت بإقالة عبد المهدي ويقف خلفها رجل اعمال

2020/12/21 | 19:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

اكد تحالف الفتح، الاثنين، ان تنصيب محافظ البنك المركزي الحالي هو ضمن خطة متسلسلة بدأت بإقالة عبد المهدي ووصلت الى تنصيب المحافظ الحالي ويقودها رجل اعمال معروف.

وقال النائب عن الفتح عبد الامير حسن لـ/المعلومة/ ان “ما يجري في العراق ليس وليد صدفة بل مؤامرة كبيرة انطلقت بالتحرك لإقالة حكومة عبد المهدي ومن ثم ادخال البلاد بدوامة كبيرة ليقع الاختيار في اخر المطاف على شخصية مصطفى الكاظمي لتولي الحكومة”.

واضاف ان “هذه الخطة يقودها رجل اعمال معروف وبدعم كتلة سياسية له”، مشيرا الى ان “الخطة تضمنت تنصيب شخصيات لا تفقه بالسياسة المالية شيئا لإدارة وزارة المالية ومنصب محافظ البنك المركزي للتحكم والسيطرة على اموال البلاد”.

واوضح حسن ان “هذه الخطة يقودها مجموعة من السراق واوصلوا البلاد الى ما هي عليه الان “، مبينا ان “وضع البلاد سيسوء اكثر اذا بقيت هذه الشخصيات تدير البنك المركزي ووزارة المالية”.انتهى25و

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