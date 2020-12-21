2020/12/21 | 19:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الحكومة بإعادة النظر في قراراتها المالية المفاجئة التي عدتها انتهاك واضح لحقوق الانسان، إضافة الى مخالفتها للدستور والاتفاقيات الدولية.

وجددت المفوضية دعمها لإجراءات الحكومة في الاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، غير انها اكدت على عدم المساس بقوت المواطن ومصدر عيشه، داعية الى ضرورة اعتماد حلول اكثر حكمة وواقعية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وضبط اسعار السوق بعيدا عن رواتب الموظفين ومصدر عيش المواطن وحقوقه الدستورية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الانسان تطالب الحكومة العراقية بإعادة النظر في قراراتها المالية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الانسان تطالب الحكومة العراقية بإعادة النظر في قراراتها المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).