حزمة قرارات وعقوبات جديدة تصدرها ’التطبيعية’

2020/12/21 | 19:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية، الاثنين، حزمة من القرارات والعقوبات بشأن بعض النوادي العراقية.

وذكر بيان للهيئة التطبيعية، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الاول 2020)، أن "لجنة الانضباط عقدت اجتماعا للنظر في اعتراضات بعض الأندية، إضافة الى تقرير مشرفي المباريات"، مبينا أن "اللجنة قررت اعتبار فريق جنائن بابل خاسرا ( 3-0 ) أمام المدحتية بعد الاطلاع والتدقيق على الأوراق والاوليات، حيث تبين ان اللاعب (محمد علي محمد) الذي يحمل الرقم ( 23 ) قد حصل على كتاب اعارة من نادي القاسم الى نادي المدحتية، إلا أنه لعب بصورة غير شرعية مع نادي جنائن بابل".

وتابع، "عليه تقرر اعتبار فريق جنائن بابل خاسرا ( 3-0 )، وحرمان اللاعب المخالف أربع مباريات، وذلك استنادا لأحكام المادة الثامنة/ اولاً من نظام المسابقات، على أن يكون القرار قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة ايام، وان يرد مبلغ الاعتراض الى المعترض".

واشار البيان أنه "تقرر أيضا، خلال الاجتماع، رد اعتراض نادي (عنه) على نادي (الفهد)، حيث تبين بعد الاستماع وتدوين افادة المدربين واللاعب المشكو منه، والاطلاع على العقد المبرم بين اللاعب ونادي الفهد، تبين وجود اسم اللاعب في كشوفات نادي الفهد للموسم 2020 -2021، وعليه قررت لجنة الانضباط رد اعتراض نادي (عنه) عن طريق الاتحاد الفرعي في الانبار لعدم اشتماله على أسبابه، والقرار قابل للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة أيام من تاريخ التبليغ".

واضاف أنه "تقرر معاقبة مدرب نادي الاثير (صاحب جاسم جبر ) بالإيقاف لأربع مباريات بسبب استخدامه ألفاظا بذيئة ومشينة تجاه حكم مباراة فريقه أمام حيفا ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى للمرحلة الاولى لمنطقة بغداد، على ان تنفذ العقوبة الادارية وأوضح البيان أنه "بعد تنفيذ العقوبة الفنية، والقرار قابل للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة أيام من تاريخ التبليغ"، لافتا الى أن "اللجنة اطلعت على تقريري حكم ومشرف مباراة شباب العدل والتجارة والتي جرت في ملعب التحدي، ولاحظت قيام اللاعبين (مرتضى جواد) الذي يحمل الرقم ( 32 )، واللاعب علي جاسم الذي يحمل الرقم ( 21 ) من نادي التجارة، بالتجاوز على حكم المباراة بالألفاظ البذيئة والمشينة، وعليه تقرر معاقبة اللاعبين أعلاه بالحرمان لثلاث مباريات استنادا لأحكام المادة 51 /1 من لائحة الانضباط قراراً قابلا للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة أيام".

وبين أنه "تقرر حرمان مدرب نادي السياحة ( خلف حبش ) من مرافقة فريقه لست مباريات، وحسب المادة ( 51 /1 ) من لائحة الانضباط، وذلك بعد النظر في تقرير مشرف مباراة ( السياحة والحرية )"، مضيفا أن "اللجنة اطلعت على تقرير مشرف مباراة الجيش والشباب ضمن دوري الصالات، وتبين قيام الإداري في نادي الجيش (محمد جاسب) بالتهجم والتهديد تجاه الطاقم التحكيمي ومشرف المباراة، وعليه تقرر معاقبة الإداري المذكور بالحرمان من مرافقة فريقه لثلاث مباريات مع غرامة قدرها مئتان وخمسون الف دينار، وفي حالة تكرار ذلك سوف تكون العقوبة أشد ومضاعفة، وذلك استنادا لأحكام المادة 53 / 2 من ضوابط وتعليمات الدوري الممتاز للصالات والشاطئية للموسم الكروي 2020 -2021 ، قرارا قابلا للاستئناف".

وذكر البيان أن "اللجنة اطلعت على الكتاب الصادر من نادي الميناء بالعدد ( 938 ) في 9/12/2020، والذي يروم فيه الانسحاب من دوري الصالات للموسم 2020 -2021"، مبينا أنه تقرر ما يلي:

1-تغريم نادي الميناء مبلغاً قدره خمسة ملايين دينار عراقي.

2-حرمان النادي من المشاركة في منافسات هذا الموسم .

3-هبوط النادي لدرجة ادنى.

4-تشطب جميع نتائج الفريق.

واشار البيان الى أن "هذا القرار صدر بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 45 من لائحة الصالات، على أن يكون القرار قابلا للاستئناف ضمن المدة القانونية".

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