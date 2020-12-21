2020/12/21 | 19:27 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مختصة عراقية تحذر من السلالة الجديدة: لا نعرف نسختنا من كورونا حتى الآن) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
سلطت المختصة في العلوم الطبية الحياتية، رشا رحيم، الضوء، على ما يُعرف بـ "السلالة الجد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مختصة عراقية تحذر من السلالة الجديدة: لا نعرف نسختنا من كورونا حتى الآن) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مختصة عراقية تحذر من السلالة الجديدة: لا نعرف نسختنا من كورونا حتى الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).