مختصة عراقية تحذر من السلالة الجديدة: لا نعرف نسختنا من كورونا حتى الآن

2020/12/21 | 19:27 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



سلطت المختصة في العلوم الطبية الحياتية، رشا رحيم، الضوء، على ما يُعرف بـ "السلالة الجد...

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