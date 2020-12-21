وزارة الكهرباء تلقي الكرة بملعب ايران

2020/12/21 | 19:29 - المصدر: سفن سكاي

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القت وزارة الكهرباء الكرة في ملعب ايران و تعثر تجهيز الغاز بين الوزارة وايران وقدمت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، ثلاثة حلول لإعادة تجهيز الغاز وتجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى إن “وزارة الكهرباء، اقترحت ثلاثة حلول لإعادة تجهيز الغاز وتجاوز أزمة انقطاع التيارالكهربائي، تضمن الأول منها أن تقدم وزارة المالية على إطلاق التخصيصات المالية ودفع مستحقات الجانب الإيراني وهي مستحقات واجبة الدفع”.

وأضاف، أن “المقترح الثاني تضمن العمل بتوجيه رئيس الوزراء من خلال تعويض وزارة النفط للغاز السائل بدلاً من المفقود الغازي، فيما كان المقترح الثالث حول تشكيل وفود رسمية حكومية تذهب لإقناع الجانب الإيراني لإعادة دفع الغاز”.

وبشأن ما يسببه انقطاع التيار الكهربائي من تأثير على المحاصيل الزراعية، أكد موسى أن “انحسار إطلاق الغاز من 50 مليون متر مكعب إلى خمسة ملايين متر مكعب، هذا الانحسار تكفل بخروج 6552 ميكا واط عن المنظومة وتأثرت بها محافظات بغداد والفرات الأوسط بشكل كبير.

ولفت موسى الى أن “تجاوز المشكلة، يقضي بتنفيذ أحد الحلول الثلاثة”.

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